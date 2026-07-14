Re Carlo ha assistito a una scena insolita: la nipote Amelia Spencer si è mostrata in bikini, facendo arrossire il sovrano. La giovane, nota per la sua riservatezza, si è fatta vedere durante un evento pubblico senza nascondersi. Altri nipoti del monarca preferiscono mantenere un basso profilo, partecipando solo a cerimonie ufficiali e rispettando le consuete regole di comportamento. La presenza di Amelia in abbigliamento estivo ha attirato l’attenzione dei presenti.

Re Carlo ha numerosi nipoti. Alcuni più riservati che si fanno vedere in pubblico solo alle cerimonie d’ordinanza, che vivo tranquillamente la loro vita seguendo tradizioni e regole di bon ton. Altri più glamour che amano il jet set e sono sempre presenti ai gala e alle feste che contano. A quest’ultimo gruppo appartiene Lady Amelia Spencer. Re Carlo, il bikini rosso di Lady Amelia Spencer. Dopo la notizia del fidanzamento di Samuel Chatto, un’altra nipote di Re Carlo fa parlare di sé. Si tratta di Lady Amelia Spencer, socialite e modella, figlia di Charles Spencer, fratello di Diana. Amelia ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono in vacanza al mare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la nipote Amelia Spencer si mostra in bikini e lo fa arrossire

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