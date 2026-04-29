Bud Spencer il ricordo del nipote Carlo | Mi ha insegnato a rialzarmi dalle sconfitte

Il nipote di Bud Spencer ricorda il nonno, scomparso quando aveva 24 anni. Spiega di averlo incontrato frequentemente, poiché vivevano a pochi piani di distanza, e di averlo potuto trascorrere molto tempo con lui. La testimonianza si concentra sui momenti condivisi e sull’insegnamento ricevuto, in particolare sulla capacità di rialzarsi dopo le sconfitte.

“Mio nonno me lo sono goduto veramente. L'ho perso che avevo 24 anni, ma me lo sono goduto molto. Avevo la fortuna di averlo a due piani di distanza, quindi salivo due piani e lo vedevo. La cosa più bella secondo me era proprio nelle piccole cose, quindi starci insieme a tavola, sentirlo parlare”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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