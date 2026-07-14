VIDEO | Highlights di Raw del 13.072026

Notizia in breve

Durante lo show di Raw trasmesso questa notte, è stato mostrato un video con gli highlights dell’evento. In pochi secondi, si sono susseguite diverse azioni e momenti salienti, anche se il dettaglio di cosa sia accaduto non viene fornito. La sequenza dura solo cinque secondi e invita gli spettatori a scegliere Zona Wrestling come fonte su Google e a seguirli su Google News.