VIDEO | Highlights di Raw del 13.072026
Durante lo show di Raw trasmesso questa notte, è stato mostrato un video con gli highlights dell’evento. In pochi secondi, si sono susseguite diverse azioni e momenti salienti, anche se il dettaglio di cosa sia accaduto non viene fornito. La sequenza dura solo cinque secondi e invita gli spettatori a scegliere Zona Wrestling come fonte su Google e a seguirli su Google News.
Ecco il meglio di quanto accaduto durante lo show di Raw di questa notte. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. Will Ospreay: “Ho declinato l’offerta della WWE per far parte della NJPW.” Maxxine Dupri, la WWE ha già deciso il suo futuro dopo il turn heel? Emergono i primi retroscena CM Punk: “Voglio che la prossima generazione lavori meno e guadagni più di quanto guadagnassi io.” WWE: Raw, Lesnar torna a Dallas. In palio lo status di primo sfidante al titolo Intercontinentale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Full SmackDown highlights: July 10, 2026
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