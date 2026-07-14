A Ravenna, sono stati sequestrati immobili, conti e orologi Rolex in un’operazione contro una frode milionaria. Decine di aziende avevano utilizzato la tecnica «apri e chiudi» per evadere le tasse e ridurre i costi, offrendo prodotti e servizi a prezzi molto bassi. L’indagine ha portato al sequestro di beni riconducibili a queste attività sospette, che avevano come obiettivo principale il risparmio fiscale e il vantaggio competitivo sul mercato.

Decine di ditte e imprese avevano avviato la loro attività con il modus operandi «apri e chiudi» con il solo fine di evadere le tasse e beneficiare dei costi alleggeriti per offrire prodotti e servizi a prezzi stracciati. Sette imprenditori, tutti di origine straniera, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Faenza per frode fiscale e sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte: le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale nei confronti delle sette persone denunciate. È l’ultimo di una serie di operazioni simili: negli ultimi mesi sono stati eseguiti diversi decreti di... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Ravenna, frode milionaria con la tecnica «apri e chiudi»: maxi sequestro tra immobili, conti e Rolex

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