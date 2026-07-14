La Guardia di Finanza ha sequestrato immobili, conti e Rolex per un valore di 4 milioni di euro. L’operazione riguarda una frode milionaria con la tecnica “apri e chiudi”. Le indagini, condotte dalla Procura di Ravenna, hanno portato al sequestro dopo un’operazione complessa coordinata dalle autorità. Gli approfondimenti hanno evidenziato l’uso di questa metodologia fraudolenta per nascondere il patrimonio.

Ravenna, 14 luglio 2026 - Frode milionaria con la tecnica “apri e chiudi” scoperta dalla Guardia di Finanza. Le fiamme gialle di Faenza, dopo le complesse indagini coordinate dalla Procura di Ravenna, hanno eseguito un ulteriore decreto di sequestro preventivo da 4.5 milioni nei confronti di sette soggetti che, a vario titolo, avevano preso parte al sistema di frode fiscale. Il sistema. Si tratta di una tipologia di frode attuata attraverso il ricorso alla ciclica cessazione di attività commerciali che, dopo aver maturato debiti con l’Erario, cessano solo formalmente la propria attività economica, per proseguire con un ulteriore soggetto nella medesima iniziativa imprenditoriale appena interrotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frode milionaria con la tecnica “apri e chiudi”: maxi sequestro tra immobili, conti e rolex

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