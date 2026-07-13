Il portiere lascia il Bologna e si trasferisce al Watford dopo aver raggiunto un accordo con il club inglese. La separazione tra il giocatore e la società emiliana è ormai prossima, con l’intesa definitiva per la cessione. La formula e i dettagli dell’operazione non sono stati ancora divulgati. La separazione tra Ravaglia e il Bologna si inserisce nella sessione di calciomercato in corso.

Federico Ravaglia al passo d’addio con il Bologna: il Watford ha raggiunto un accordo con il portiere, ecco tutti i dettagli. Le strade del Bologna e di Federico Ravaglia sembrano ormai destinate a separarsi in questa sessione di calciomercato. La compagine rossoblù è infatti a un passo dal definire la partenza del proprio portiere, promesso sposo del Watford. La società inglese, militante in Championship, ha trovato un’intesa di massima con i vertici emiliani e i due club sono ora impegnati a limare gli ultimi dettagli burocratici per decretare il definitivo trasferimento del classe 1999 oltremanica. Lo riporta Gianluca Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno I dettagli dell’operazione: prestito e obbligo condizionato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Calcionews24.com - Ravaglia lascia il Bologna: addio vicino per il portiere, accordo trovato con il Watford! Dettagli e formula dell’operazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Karetsas ha l’accordo con il Borussia Dortmund: scavalcato il Milan, tutti i dettagli dell’operazione per il classe 2007Karetsas ha firmato con il Borussia Dortmund, scavalcando il Milan nella trattativa.

Leggi anche: Corriere dello Sport – Il Milan piazza il colpo Gila: c’è l’accordo con la Lazio, i dettagli dell’operazione

Temi più discussi: Bologna, inizia la preparazione: lavoro differenziato per Ravaglia e Holm; Dopo la cena, il campo: primi test atletici per il Bologna 2026-2027. Lavoro differenziato per Holm e Ravaglia; Bologna, infortunio al soleo per Holm: i tempi di recupero! Ravaglia a parte per questo motivo; Iniziata la stagione del Bologna: ieri sera la cena di rito, oggi la prima sgambata.

Ora è FATTA! Federico Ravaglia sarà il nuovo portiere del Watford. Lascia il Bologna dopo 14 stagioni in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. x.com

Bologna, Ravaglia ai saluti: accordo con il Watford. I dettagli dell'operazioneIl Bologna si prepara a salutare Federico Ravaglia. Il portiere classe 1999, che non figura nell’elenco dei convocati diramato dal nuovo tecnico Domenico Tedesco, per la ripresa dell’attività a Castel ... tuttomercatoweb.com

Ravaglia non è stato convocato da Tedesco: il portiere è pronto a lasciare il BolognaTra i convocati per i ritiro del Bologna non figura il nome del portiere Federico Ravaglia (26 anni), che rimane quindi in uscita. tuttomercatoweb.com