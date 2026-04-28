Italiano pronto a salutare Bologna addio a fine stagione | CM

L’allenatore del Bologna potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione in corso. Fonti vicine alla società indicano che si sta valutando un possibile addio, senza ancora conferme ufficiali. La decisione arriverà a breve, dopo che si conoscerà l’esito dell’attuale campionato. L’ipotesi di un cambiamento sulla panchina è circolata nelle ultime settimane, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata fino a questo momento.

Sembra essere giunta al termine l’avventura di Vincenzo Italiano alla guida del Bologna con l’allenatore dei rossoblu che potrebbe salutare alla fine del campionato in corso. Vincenzo Italiano verso l’addio al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli ultimi risultati deludenti del Bologna rischiano di pregiudicare la stagione della formazione emiliana con la squadra di Vincenzo Italiano che è stata eliminata dall’Europa League, perdendo poi sia con la Juventus che con la Roma, allontanandosi di fatto dalla zona valida per la qualificazione alla prossima Conference League. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il futuro di Vincenzo Italiano sarà lontano da Bologna con l’allenatore che si separerà dalla società rossoblu nonostante un altro anno di contratto tra le parti.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italiano pronto a salutare Bologna, addio a fine stagione | CM Notizie correlate Leggi anche: Sarri-Lazio, sarà addio: il tecnico pronto a salutare a fine stagione | CM Bologna, addio Italiano a fine stagione: doppia idea per la panchina rossoblu | CMIl Bologna potrebbe dire addio a Vincenzo Italiano alla fine della stagione in corso con il corso dell’allenatore che appare arrivato al termine dopo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Rocca in auto con la primaria più giovane d'Italia: la star di Tik Tok arruolata per spiegare la Sanità; La nuova banca dati dei medici specialisti in Italia mostra un sistema vecchio e squilibrato; Il tonfo di Minerva: dalle buone intenzioni al culto di sé - Vale Tutto; Salute mentale. Boom di accessi al pronto soccorso e prestazioni in crescita. Aumenta spesa per antidepressivi. Il Rapporto del Ministero. Italiano ai saluti col Bologna, per la sostituzione è pronto GrossoVincenzo Italiano potrebbe salutare il Bologna in vista della prossima stagione con il tecnico che, nonostante un contratto fino al giugno del 2027, sarebbe pronto a dire addio dopo due anni in ... calciomercato.it Sei pronto per un viaggio romantico, divertente e pieno d’amore Ogni momento ti scalderà il cuore e ogni scena ti farà sorridere! Per guardare gli episodi in italiano, puoi iscriverti al nostro canale in italiano https://www.youtube.com/channel/UCNdW facebook