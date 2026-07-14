Un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia per una rapina avvenuta alcuni mesi fa in un locale del centro. Il sospettato avrebbe sottratto alcune bottiglie di birra, e durante il tentativo di inseguimento da parte del titolare, è stato colpito con una delle bottiglie rubate. La polizia ha riconosciuto il soggetto e ha eseguito l’arresto. L’indagine ha portato alla identificazione e alla cattura dell’uomo, che ora si trova in custodia.

TERNI Cittadino extracomunitario senza fissa dimora arrestato dalla polizia per una rapina messa a segno nei mesi scorsi in un locale del centralissimo Corso Tacito, dove il titolare si era visto rubare alcune bottiglie di birra e, nel tentativo di inseguire i ladri, era stato colpito con una delle bottiglie in questione. L’arresto è stato eseguito da agenti delle volanti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico del rapinatore dal gip su richiesta della Procura. E’ stato un poliziotto libero dal servizio a riconoscere per strada l’indagato, su cui pendeva il provvedimento d’arresto. I fatti risalgono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina in un locale del centro. Riconosciuto e arrestato

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La rapina al bancomat: gli puntano il coltello e consegna 250 euro. Due arresti

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