Rapina a una turista nei bagni di un locale nel centro di Napoli | arrestato un uomo

Nella notte, una turista è stata vittima di una rapina nei bagni di un locale nel centro di Napoli. La Polizia di Stato ha immediatamente intervenuto e arrestato un uomo di 33 anni, cittadino italiano, con l'accusa di rapina aggravata. L'intervento si è svolto rapidamente dopo la segnalazione, e l'uomo è stato portato in commissariato. Le indagini continuano per chiarire eventuali altri dettagli dell'episodio.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto nella notte un 33enne cittadino italiano per rapina aggravata. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala operativa, sono intervenuti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Rapina nel cuore di Napoli, feriti un turista e due agenti della polizia localeGli agenti dell’unità operativa Avvocata della polizia locale di Napoli hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul... Leggi anche: Napoli, strappa collana d’oro a una turista: arrestato dopo inseguimento in centro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapina a Milano: turista accerchiato per un orologio da 40mila euro; Rapina ai croceristi: il branco accusato anche di violenza sessuale; Oggi la giornata me la pagate voi. Centurione arrestato dopo l’aggressione a due volontari; Napoli, derubano turista e aggrediscono i poliziotti alla Rotonda Diaz: Mi hanno preso lo zaino mentre ero sul lido Mappatella. Napoli, rapina nella movida: turiste minacciate con una pistola in bagnoDoveva essere una serata di svago nel centro storico di Napoli, ma per due giovani turiste si è trasformata in un incubo. Le ragazze, originarie della Lombardia, sono state avvicinate nel bagno di ... magazinepragma.com Corso Umberto I, rapina una turista: arrestatoNello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne cittadino straniero, irregolare sul Territorio Nazionale, per rapina e resistenza ... napolivillage.com Venezia, raggirano una donna di 83 anni con la truffa dei finti poliziotti: due arresti a Salerno. Durante le fasi finali del colpo, però, la situazione sarebbe degenerata in una vera e propria rapina violenta. L'episodio risale al 17 Marzo. x.com https://www.tvcampiflegrei.it/calvizzano-infermiere-col-bisturi-rapina-una-donna-arrestato-dai-carabinieri/ - facebook.com facebook