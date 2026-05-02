Nella notte, in piazza Dante a Napoli, una turista è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato una pistola e le ha sottratto il cellulare. L'episodio si è verificato all’interno di un locale nei pressi della piazza. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno fermato un uomo di 33 anni ritenuto responsabile della rapina.

Paura nella notte in piazza Dante, nel cuore del centro storico di Napoli, dove una turista è stata rapinata del cellulare sotto la minaccia di una pistola. L’episodio è avvenuto all’interno dei bagni di un locale della zona, molto frequentata da cittadini e visitatori. Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava in compagnia di un’amica quando si è recata nei servizi dell’attività. In quel momento, un uomo l’ha seguita e, dopo essersi introdotto con la forza nei bagni, l’ha minacciata con una pistola facendosi consegnare il cellulare. Subito dopo, il malvivente si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, allertati dalla Sala Operativa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina a Napoli in piazza Dante: turista minacciata con pistola nei bagni di un locale, arrestato 33enne

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