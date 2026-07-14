Nella giornata di ieri è stato arrestato in Puglia il secondo rapinatore coinvolto in una rapina avvenuta mercoledì scorso nel centro città. L’uomo, insieme a un complice già fermato, aveva assaltato un rappresentante di gioielli mentre era in auto con il campionario. L’identificazione e l’arresto sono stati eseguiti dalle forze dell’ordine, che hanno rintracciato il sospettato nel territorio pugliese.

Ha un nome e un volto il secondo rapinatore che mercoledì scorso, insieme al suo complice, già finito in manette, aveva assaltato un rappresentante di gioielli mentre era in macchina con il suo campionario. I carabinieri di Fermo, con un’indagine lampo, hanno individuato l’auto su cui viaggiava per fare rientro alla base, in Puglia, e lo hanno fatto fermare dalla polizia stradale proprio mentre era ormai convinto di averla fatta franca. Si tratta di un 40enne di San Severo, che è stato denunciato a piede libero, in quanto colto non in flagranza di reato. L’auto su cui viaggiava è stata posta sotto sequestro penale e messa disposizione della Procura di Fermo che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina in centro. Trovato in Puglia il secondo bandito

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ASSALTO AL BLINDATO CON FUCILI ED ESPLOSIVO, COLPO FALLITO IN PUGLIA | 09/02/2026

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