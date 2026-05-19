Rapina in edicola bandito in fuga commerciante in ospedale
Un commerciante si trovava nell’edicola di famiglia per aprire il negozio quando è stato sorpreso da un uomo intento a impossessarsi di merce. Dopo aver tentato di bloccare il ladro, quest’ultimo ha reagito e si è dato alla fuga. Il proprietario è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate durante l’episodio. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e per cercare di rintracciare il sospetto.
E' andato all'edicola di famiglia per iniziare la giornata di lavoro, ma all'interno della sua attività ha trovato un uomo intento a rubare. Rapina oggi 19 maggio nella rivendita di giornali di via Verdi a Conselve. Un bandito, che dai primi riscontri sarebbe di origine nordafricana, una volta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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