Rapina in edicola bandito in fuga commerciante in ospedale

Un commerciante si trovava nell’edicola di famiglia per aprire il negozio quando è stato sorpreso da un uomo intento a impossessarsi di merce. Dopo aver tentato di bloccare il ladro, quest’ultimo ha reagito e si è dato alla fuga. Il proprietario è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate durante l’episodio. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e per cercare di rintracciare il sospetto.

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