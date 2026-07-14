La Rai ha deciso di sospendere le repliche della trasmissione Report, suscitando una reazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), che ha accusato il governo di interferenze sulle fonti. La decisione è stata difesa dall’amministratore delegato della Rai, che ha sottolineato la necessità di fermare le repliche. Intanto, le indagini sull’attentato avvenuto a ottobre continuano, con arresti tra presunti esecutori e un indagato come possibile mandante. La trasmissione resta al centro di un confronto tra vertici aziendali e rappresentanti della stampa.

Mentre il possibile movente dell’attentato del 16 ottobre a Sigfrido Ranucci resta al centro delle indagini, con presunti esecutori agli arresti e l’amico del conduttore di Report, Valter Lavitola, indagato come possibile mandante, a finire sotto attacco sono le inchieste della trasmissione, che si è vista sospendere le repliche dai vertici Rai. Decisione che l’ad Giampaolo Rossi spiega essere dettata dalla volontà di “tutelare il brand che è fondamentale per l’azienda”. Scelta che sarebbe conseguenza “da un lato dell’inchiesta giudiziaria, dall’altro anche della ferocia del dibattito mediatico che si sta alimentando e che sta un po’ lambendo anche il format stesso: l’impegno della Rai è stato quello di tutelarlo”, ha detto ricordando che le puntate “già replicate” sono visibili su RaiPlay. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ranucci, è scontro su Report: l’ad Rai difende lo stop alle repliche. La Fnsi accusa il governo: “Mani sulle fonti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Report, stop alle repliche Rai: scontro con Ranucci e querela ai giornali

Caso Ranucci, FdI scrive una mail provocatoria a Report: «Segnaliamo la curiosa amicizia con Lavitola». Stop alle repliche RaiUn'email inviata da un rappresentante di Fratelli d’Italia a Report ha contestato una presunta amicizia tra un giornalista e un ex politico coinvolto...

Temi più discussi: Report, La Russa attacca Schlein: Difese Ranucci, che imbarazzo; Ranucci sullo stop alle repliche estive di Report: Così si sospende la memoria di fatti importanti del Paese; Rai ferma le repliche di Report, scontro su Ranucci; Ranucci: La redazione di Report è unita. Zampolli chiede 5 milioni di danni alla Rai.

Scontro tra DANIELE CAPEZZONE e ANTONELLO CAPORALE deIl fatto quotidiano il quale nega ciò che afferma Daniele. La signora Elly Schlein ,che vuole guidare questo paese ,è andata nei giorni successivi all'attentato a Ranucci all'estero ad accusare x.com

È bastata una frase di Conte sulla Russia per far litigare il campo largo reddit

Ranucci, dopo la stop a Report la protesta su Raiplay: Oltre 2,6 milioni per le repliche in streamingSigfrido Ranucci esulta dopo la visione in contemporanea in streaming della repliche di 'Report' lanciata sui social a seguito dello stop imposto dalla Rai ... lapresse.it

Contro il Pd e contro Report. Su Ranucci la destra tira dritto (verso la procura)Fonti di Fratelli d'Italia confermano: Lavoriamo all'esposto sul coinvolgimento di Lavitola nelle inchieste. Secca smentita del ... huffingtonpost.it