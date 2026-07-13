Report stop alle repliche Rai | scontro con Ranucci e querela ai giornali

Da puntomagazine.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rai sospende le repliche estive di Report. La redazione parla di censura, Ranucci annuncia querele per diffamazione e replica alle polemiche.. La decisione della Rai di sospendere le repliche estive di Report ha acceso un nuovo fronte di polemica tra l’azienda di servizio pubblico e la redazione del programma di approfondimento di Rai 3. La vicenda si intreccia con gli sviluppi dell’inchiesta sull’attentato ai danni del conduttore Sigfrido Ranucci e con l’annuncio di una serie di azioni legali per presunta diffamazione nei confronti di alcune testate giornalistiche. Esplosione della controversia. La controversia è esplosa dopo la pubblicazione di un comunicato diffuso dalla redazione di Report attraverso i propri canali ufficiali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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