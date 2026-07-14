Dal 2019, un uomo riceve ogni giorno chiamate da una fonte chiamata Lavitola, amicizia nata durante un pranzo. La relazione tra i due si è poi interrotta, lasciando dubbi su cosa ci fosse dietro e se ci fosse un interesse reale o una recita. I pubblici ministeri stanno indagando su questa dinamica, considerando possibili motivazioni nascoste e sospetti legati alla natura di quei rapporti.

Come nasce una strana amicizia, dove si interrompe e cosa c’era veramente dietro. E soprattutto: era disinteressata o qualcuno recitava due parti in commedia? Un brodo di sospetto agita i pm e avvolge la storia di questi Achille e Patroclo. Tenutari l’uno dell’altro — per tanto tempo — di segreti e complicità, colpi di gomito, benevolenza e affetto come in un trattato quasi ciceroniano. Una coppia sui generis — ma ognuno si sceglie gli amici che vuole — con un finale impensabile. Valter Lavitola apre il bistrot di mare «Cefalù» nel 2018, a Monteverde. In cucina, ai tavoli e al banco del pesce fresco ci sono anche ex cronisti e poligrafici dell’Avanti! rimasti a spasso. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci, dal 2019 chiamate ogni giorno con la «fonte» Lavitola: quell’amicizia nata a tavola

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