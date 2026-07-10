Oggi si è scoperto che il giornalista Sigfrido Ranucci, durante una cena al ristorante “Cefalù” gestito da Walter Lavitola, consumava frequentemente spaghetti con telline sgusciate, suo piatto preferito. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcune forze politiche che hanno chiesto approfondimenti sull’amicizia tra i due. Non ci sono altri dettagli o dichiarazioni ufficiali al momento.

Oggi si è saputo che a Sigfrido Ranucci, a cena, nel ristorante “ Cefalù ” di Walter Lavitola, veniva servito spesso il suo piatto preferito, gli spaghetti con le telline sgusciate. Forse di Ostia, ma su questo “Report ” non ha ancora avviato inchieste, troppa folla a mare. Una foto di una cena speciale, pubblicata nel 2023 dal Riformista, firmata da Aldo Torchiaro e finita nel mirino di Ranucci per averne “violato la privacy”, non documenta il tipo di mollusco bivalve servito al tavolo, al quale sedeva anche un distinto Cardinale, ma testimonia l’amicizia del giornalista Rai con il faccendiere pregiudicato, il clima da inciucio e anche la necessità di coprire le fonti, si fa per dire, di Repor t, da scoop altrui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ranucci, inciuci e spaghetti con telline da Lavitola. FdI sferza Report: “Indagate su quell’amicizia…”

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