raiz e solis string quartet omaggiano pino daniele

Raiz e il Solis String Quartet hanno eseguito un omaggio a Pino Daniele. La performance ha unito la voce di Raiz con l’accompagnamento del quartetto, creando un’esibizione che combina elementi cameristici e ritmici. L’evento si è svolto a Napoli, senza ulteriori dettagli su luogo o data specifica. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali repliche o registrazioni della performance.

NAPOLI – Un incontro potente e inaspettato tra la voce magnetica di Raiz e l’eleganza cameristica e nel contempo ritmica del Solis String Quartet da? vita a un omaggio vibrante e raffinato al genio poetico e musicale del cantautore partenopeo. Non si tratta di pura celebrazione, ma di una riscrittura profonda dei capolavori del “Mascalzone Latino”, filtrata attraverso le corde della musica colta e le radici della cultura mediterranea. Il progetto esplora l’anima piu? verace e cosmopolita di Pino Daniele, rileggendo brani iconici come “Napule e?”, “A me me piace ‘o blues”, “Je so pazzo”. insinuandosi e nutrendosi della loro veste pop-blues originale per rivestirli di nuove sfumature mediterranee, ritmi sefarditi ed eleganti arrangiamenti cameristici. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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