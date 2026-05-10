Napoli successo per il Solis String Quartet a Mediterraneo Sonoro

Il Solis String Quartet ha riscosso successo a Mediterraneo Sonoro a Napoli. La rassegna si conclude il 16 maggio con un concerto di artisti ancora da annunciare. Un focus della manifestazione riguarda l’impatto dell’elemento liquido sulla città, con particolare attenzione alla stratificazione urbana napoletana. La serata finale chiuderà un ciclo di eventi dedicati alla musica e alle tematiche ambientali, coinvolgendo pubblico e artisti locali.

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? Punti chiave Come influisce l'elemento liquido sulla stratificazione urbana di Napoli?. Chi sono gli artisti che chiuderanno la rassegna il 16 maggio?. Dove si possono scoprire i segreti delle cisterne sotterranee cittadine?. Cosa rivelano i dati scientifici della mostra Esiste ancora un domani?.? In Breve Spettacolo Nico e il suo Re con Arianna Montella il 15 maggio.. Concerto finale Bebo Ferra e Fabrizio Bosso sabato 16 maggio ore 20:30.. Mostra science-art di Marina Iorio curata da Raffaele Loffredo presso la Fondazione.. Laboratorio di Pamela Palomba con tre incontri pomeridiani dal 13 al 15 maggio.. Il Solis String Quartet ha chiuso ieri con un bilancio positivo i due appuntamenti musicali di Mediterraneo Sonoro presso la sede della Fondazione Il Canto di Virgilio a Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, successo per il Solis String Quartet a Mediterraneo Sonoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musicainsieme ospita il "Così String Quartet"Terza tappa di Musicainsieme 2026, la rassegna dedicata ai giovani concertisti delle istituzioni musicali italiane ed europee, promossa dal Centro... 88° Maggio Musicale: per «Beethoven 199» suona il Fibonacci String QuartetFIRENZE – Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino martedì 28 aprile alle 20 in Sala Coro prosegue la rassegna «Beethoven 199», nell’ambito dell’88°... Argomenti più discussi: Nelle acque di Napoli, doppio concerto dei Solis String Quartet; Maggio dei Monumenti. Al via la rassegna Nelle acque di Napoli. Suoni e visioni; Eventi a Napoli a maggio 2026: ce ne sono per tutti i gusti; Weekend in famiglia a Napoli: cosa fare dall'8 al 10 maggio 2026.