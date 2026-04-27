88° Maggio Musicale | per Beethoven 199 suona il Fibonacci String Quartet

Durante il 88° Maggio Musicale, il Fibonacci String Quartet ha eseguito due pezzi di Beethoven, il Quartetto n. 1 in fa maggiore op. 18 e il Quartetto n. 14 in do diesis minore op. 131. L’evento si è svolto a Firenze e ha attirato un pubblico interessato alla musica da camera. La performance ha avuto luogo nell’ambito della rassegna musicale, con il quartetto che ha portato in scena i brani del compositore tedesco.

FIRENZE – Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino martedì 28 aprile alle 20 in Sala Coro prosegue la rassegna «Beethoven 199», nell’ambito dell’88° Maggio Musicale fiorentino, sezione «Maggio aperto», col Fibonacci String Quartet che esegue il Quartetto n. 1 in fa maggiore op. 18 e il Quartetto n. 14 in do diesis minore op. 131 di Ludwig van Beethoven, scritti a distanza di un quarto di secolo abbondante l’uno dall’altro. La rassegna «Beethoven 199», che a un anno dal centenario della morte celebra il compositore eseguendone tutti i quartetti per archi, è in collaborazione con gli Amici della Musica di Firenze. Il Fibonacci String Quartet,...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - 88° Maggio Musicale: per «Beethoven 199» suona il Fibonacci String Quartet Notizie correlate Leggi anche: «Maggio aperto»: Quatuor Van Kuijk dà il via a «Beethoven 199», integrale dei quartetti 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: il cartellone di “Maggio aperto”FIRENZE – È stato presentato il cartellone di “Maggio aperto”, il mosaico di collaborazioni con le maggiori istituzioni del territorio incluse... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Firenze, 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: primo appuntamento sinfonico, Das Lied von der Erde di Mahler, il 23 aprile 2026; Prima del Maggio Musicale, la recensione. The Death of Klinghoffer una scelta coraggiosa (e vincente); Il Maggio musicale apre con Guadagnino, ovazione per The death of Klinghoffer; [AGGIORNATA] Maggio Fiorentino, si apre 88° festival: tra debutti e grandi ospiti internazionali. Prima del Maggio Musicale, la recensione. The Death of Klinghoffer una scelta coraggiosa (e vincente)E’ di Luca Guadagnino il merito principale del successo entusiastico che ha salutato l’inaugurazione dell’88° Maggio Musicale Fiorentino ... lanazione.it Maggio Musicale: Das Lied von der Erde di Mahler diretto da Thomas GuggeisThomas Guggeis (diffusione foto ufficio stampa) FIRENZE - Nell'ambito dell'88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, giovedì 23 aprile alle 20 al ... firenzepost.it Oggi pomeriggio alle 15:30 va in scena l’ultima recita di “The Death of Klinghoffer”, lo spettacolo inaugurale dell’88º Festival del Maggio Musicale Fiorentino Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Maggio il maestro Lawrence Renes, la regia e le scene so - facebook.com facebook Opening night of the 88th Festival del Maggio Musicale Fiorentino photos: 1 via Corriere della Sera, 2 by Giuseppe Cabras x.com