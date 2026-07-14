Rain Man | riconoscere l’altro oltre le apparenze Insegnare con i film

Un film del 1988, diretto da Barry Levinson, descrive il viaggio di un uomo che scopre di avere un fratello con autismo. Il protagonista, interpretato da Tom Cruise, trova il fratello, interpretato da Dustin Hoffman, dopo averlo cercato a lungo. Il film mostra il loro rapporto e le difficoltà legate alle differenze di comunicazione e comportamento. La pellicola si focalizza sulla relazione tra i due e sulla comprensione reciproca.

Uscito nel 1988 e diretto da Barry Levinson, Rain Man è un film drammatico interpretato da Dustin Hoffman e Tom Cruise. L’opera racconta l’incontro tra due fratelli molto diversi: Charlie Babbitt, giovane venditore di automobili ambizioso e concentrato sul successo economico, e Raymond Babbitt, un uomo autistico che vive da molti anni in un istituto specializzato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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