Inside Out | un film Disney Pixar per educare alle emozioni a scuola Insegnare con i film

Inside Out è uno straordinario film d’animazione (2015) diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen, e prodotto dai Pixar Animation Studios insieme a Walt Disney Pictures. La pellicola ha riscosso sin da subito notevole successo e ha ricevuto riconoscimenti di grande prestigio, come l’Oscar al Miglior film d’animazione, il Golden Globe e il BAFTA nella stessa categoria. Nel 2024 è uscito il sequel, Inside Out 2. La storia mette in scena in modo semplice ciò che spesso durante la fanciullezza i bambini vivono interiormente, ma faticano a comunicare e spiegare a parole: paura, rabbia, tristezza, disgusto e gioia diventano personaggi a tutti gli effetti, con voce, colore, intenzioni e comportamenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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