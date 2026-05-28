Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani | la verità oltre le apparenze social

La coppia composta da Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani ha deciso di parlare pubblicamente per chiarire le voci di un possibile riavvicinamento. Dopo la diffusione di uno scatto inaspettato sui social, entrambi hanno confermato di aver mantenuto rapporti amichevoli, ma senza alcuna intenzione di riprendere la relazione. La loro comunicazione si è concentrata nel precisare che non ci sono sviluppi sentimentali in atto.

Dopo la pubblicazione di uno scatto inaspettato, la celebre coppia formata da Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko ha rotto il silenzio per fare chiarezza sulle insistenti voci relative a un presunto ritorno di fiamma Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko tornano al centro dell’attenzione social con una foto insieme che, nel giro di poche ore, ha riacceso le speranze dei fan più romantici. Sorrisi complici, atmosfera serena e quella naturale intesa che per anni li ha resi una delle coppie più solide dello spettacolo italiano hanno inevitabilmente alimentato le ipotesi di un ritorno di fiamma. Ma questa volta la realtà prende una direzione diversa, forse persino più matura e sorprendente di una riconciliazione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Temi più discussi: Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko dopo la foto insieme: Nessun ritorno di fiamma, ora stiamo bene; Prima serata alle 21.20: la promessa che la tv non mantiene nemmeno per la finale del GfVip; Alessandro e Hyoni de L'amore è Cieco: Dopo un anno e mezzo di matrimonio, ci siamo presi una pausa; Marracash: Elodie non mi ha parlato per 4 anni, essere tornati a farlo dimostra che era amore vero.

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