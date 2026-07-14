Rai ha sospeso le repliche di Report per proteggere il proprio marchio, secondo quanto dichiarato da un rappresentante. Le puntate non sono state eliminate, ma solo sospese in onda e sono comunque accessibili sulla piattaforma Raiplay. La decisione è stata presa come misura cautelativa, senza cancellare le nuove puntate in programmazione. La Rai ha precisato che senza un sistema di vigilanza adeguato il panorama informativo potrebbe risultare instabile.

"Non abbiamo cancellato delle nuove puntate, abbiamo cancellato repliche che sono comunque visibili su Raiplay. È stata una forma di cautela del brand dell'azienda". Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, nel corso di AdnTalks, spiega il motivo della sospensione delle repliche estive della trasmissione d’inchiesta di Sigfrido Ranucci su RaiTre. Non solo Report. L’ad della tv di Stato parla anche dello stallo in Vigilanza Rai dopo le dimissioni dei consiglieri di opposizione per denunciare le manovre della maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, impedendone il funzionamento. “Da parte nostra... 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Rai, Rossi: “Repliche Report sospese per tutelare il brand. Senza Vigilanza scenario non tranquillo”

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