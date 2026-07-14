Raffaello protagonista al Must Un’opera del pittore rinascimentale in mostra per 2 mesi a Vimercate
Un quadro di Raffaello sarà in mostra per due mesi a Vimercate, come parte della quarta edizione di “La grande arte in Brianza”. L’opera, attribuita al pittore rinascimentale, sarà esposta presso il Museo locale. La mostra include diverse opere d’arte e si svolge in un contesto espositivo temporaneo. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. La presenza dell’opera di Raffaello rappresenta il principale richiamo dell’esposizione.
Il segreto è stato svelato. Sarà Raffaello il protagonista assoluto della quarta edizione de “ La grande arte in Brianza “. Un’opera del genio rinascimentale arriverà al Must-Museo del Territorio Vimercatese dal 30 ottobre all’11 dicembre, promettendo di richiamare in città migliaia di visitatori, storici dell’arte e appassionati da tutta la Lombardia. L’ufficializzazione del nome dell’artista, protetto per mesi dal massimo riserbo, apre formalmente il conto alla rovescia per l’evento culturale dell’anno sul territorio. La mostra, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro in collaborazione con Gallerie d’Italia-Intesa Sanpaolo e il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
RAFFAELLO - Il Divino del Rinascimento
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