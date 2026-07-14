Raffaello protagonista al Must Un’opera del pittore rinascimentale in mostra per 2 mesi a Vimercate

Notizia in breve

Un quadro di Raffaello sarà in mostra per due mesi a Vimercate, come parte della quarta edizione di “La grande arte in Brianza”. L’opera, attribuita al pittore rinascimentale, sarà esposta presso il Museo locale. La mostra include diverse opere d’arte e si svolge in un contesto espositivo temporaneo. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. La presenza dell’opera di Raffaello rappresenta il principale richiamo dell’esposizione.