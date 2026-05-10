Nuova esposizione artistica in città | mostra del pittore Attilio Melfi
Da martedì 12 maggio a venerdì 15, il centro culturale Alibi in Via Conserva ospiterà una mostra dedicata alle opere del pittore Attilio Melfi. L’esposizione presenta una selezione di quadri realizzati dall’artista negli ultimi anni e sarà aperta al pubblico durante i giorni indicati. L’ingresso è gratuito e le opere rimarranno visibili negli orari di apertura del centro culturale.
BRINDISI - Da martedì prossimo 12 maggio e fino a venerdì 15, il centro culturale Alibi di Via Conserva n.40, ospiterà la mostra del pittore Attilio Melfi, l’artista nato a Brindisi nel 1964, ma trasferitosi ben presto a Bologna che diventa la sua città adottiva. Inizia la sua attività da.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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