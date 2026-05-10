Nuova esposizione artistica in città | mostra del pittore Attilio Melfi

Da martedì 12 maggio a venerdì 15, il centro culturale Alibi in Via Conserva ospiterà una mostra dedicata alle opere del pittore Attilio Melfi. L’esposizione presenta una selezione di quadri realizzati dall’artista negli ultimi anni e sarà aperta al pubblico durante i giorni indicati. L’ingresso è gratuito e le opere rimarranno visibili negli orari di apertura del centro culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui