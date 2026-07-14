quindicenne si frattura il braccio rimbalzato da cinque ospedali tra salerno e napoli

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni si è rotto un braccio in modo grave e scomposto, e ha trascorso l'estate spostandosi tra cinque ospedali tra Salerno e Napoli. La sua frattura è stata diagnosticata e curata solo dopo vari tentativi di assistenza in diverse strutture sanitarie della regione. La sua vicenda ha coinvolto un lungo percorso di ricoveri e trasferimenti tra le strutture.