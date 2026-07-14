Quindicenne si frattura il braccio rimbalzato da cinque ospedali tra Salerno e Napoli
Un ragazzo di 15 anni si è rotto un braccio in modo grave e scomposto, e ha trascorso l'estate spostandosi tra cinque ospedali tra Salerno e Napoli. La sua frattura è stata diagnosticata e curata solo dopo vari tentativi di assistenza in diverse strutture sanitarie della regione. La sua vicenda ha coinvolto un lungo percorso di ricoveri e trasferimenti tra le strutture.
Una drammatica odissea estiva che ha visto come sfortunato protagonista un ragazzo di soli 15 anni, costretto a girovagare per cinque diversi ospedali della Campania con una grave frattura scomposta al braccio prima di ricevere l'assistenza e il ricovero necessari. La vicenda, definita angosciante, è stata denunciata dalla segreteria territoriale del Nursind di Salerno, che ha inviato una formale richiesta di chiarimenti ai vertici dell'Asl, della Centrale operativa del 118, della Regione Campania e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, chiedendo di fare immediata luce su quello che viene definito un gravissimo disservizio. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it
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