Pestaggio quattro contro uno a Ponziana | uomo a Cattinara con una frattura al braccio

Lunedì sera a Ponziana si è verificata un'aggressione in cui un uomo è stato aggredito da quattro persone su via Zorutti. La vittima, un triestino di 48 anni di origine straniera, ha riportato una frattura al braccio a seguito dell’assalto. L'attacco è avvenuto poco dopo le 22 e, secondo alcune fonti, potrebbe essere legato a una conoscenza tra la vittima e gli aggressori. La vicenda è al momento sotto indagine.

Li ha incontrati su via Zorutti: uno contro quattro. All'origine dell'aggressione a calci e pugni avvenuta poco dopo le 22 di lunedì 4 maggio, ipotizza Telequattro, che ha riportato la notizia, ci sarebbe una conoscenza tra la vittima, un residente triestino 48enne di origine straniera, e il.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Osimhen operato al braccio per la frattura subita contro il Liverpool in Champions: come staOsimhen ha subito un intervento per ridurre la frattura del radio dell'avambraccio destro, rimediata nel contatto con Konate contro il Liverpool:... Leggi anche: Pestaggio al Nicolosi: un uomo aggredito e picchiato sul volto con una pietra Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Giovane pestato mentre parcheggia l'auto in centro a Cumiana, il sindaco: Una brutalità senza senso; Pestato a sangue per aver strappato manifesti per Ramelli: denunciati quattro estremisti; Il pestaggio fuori da un locale della movida per un accendino: 4 giovanissimi nei guai; Il pestaggio pre corteo. Botte e colpi di casco: indagati 4 neofascisti. Pestaggio choc in centro. Preso a calci e cinghiateVia Zamboni, giovane picchiato con una cintura: erano in quattro contro uno. Indaga la polizia. E l’opposizione: Comune immobile, intervenga il questore. ilrestodelcarlino.it Vittima di un pestaggio, Fabio Visconti muore dopo quattro anni e mezzo di coma - facebook.com facebook