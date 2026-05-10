Un ragazzino di 14 anni si trova attualmente in terapia intensiva a Napoli dopo essere stato ferito da un coetaneo di 15 anni. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, e le sue condizioni sono monitorate da vicino dai medici. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sui motivi che hanno portato a un episodio così violento tra giovani.

? Domande chiave Come sono degenerati gli insulti in un attacco così violento?. Quali sono le reali condizioni cliniche del ragazzo in rianimazione?. Perché il quindicenne ha estratto l'arma bianca dopo lo scontro?. Chi dovrà rispondere legalmente dell'aggressione avvenuta in piazza Municipio?.? In Breve Aggressione scatenata da insulti e commenti su un'amica in piazza Municipio.. Polizia Municipale ferma e disarma il quindicenne subito dopo le tre coltellate.. Vittima operata d'urgenza presso l'ospedale Pellegrini con prognosi riservata.. Inquirenti analizzano responsabilità del minore per ricostruire la dinamica dell'episodio.. Un quattordicenne è stato ricoverato in terapia intensiva a Napoli dopo essere stato colpito da almeno tre fendenti all’addome nella tarda serata di ieri in piazza Municipio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, 14enne in terapia intensiva: ferito da un quindicenne

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