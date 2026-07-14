Lunedì sera, una coppia famosa è stata avvistata mentre camminava sorridente tra le vie di un'isola. Dopo aver passeggiato, sono salita su un taxi rosso scoperto condotto da due tassisti noti per accompagnare i vip nelle escursioni sull'isola. La coppia ha poi raggiunto una destinazione sconosciuta, mentre il taxi si allontanava lungo le strade illuminate.

C apri, 14 lug. (askanews) – George Clooney e Amal per la prima volta in vacanza a Capri. La coppia super glamour è stata vista passeggiare sorridente lunedì sera nelle strade dell’isola azzurra e poi salire su un celebre taxi rosso scoperto. La presenza dell’attore hollywoodiano, in completo grigio, e della moglie, in abito lungo bianco, ha attirato l’attenzione di una piccola folla di curiosi mentre i due prendevano posto sulla caratteristica vettura scoperta di Lorenzo e Paolo De Gregorio, tassisti capresi che da decenni conducono i vip alla scoperta delle bellezze dell’isola. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Vacanza a Capri, la prima volta di George Clooney e Amal iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Qui la coppia sale sul taxi scoperto di Lorenzo e Paolo De Gregorio, tassisti capresi che da decenni conducono i vip alla scoperta delle bellezze dell'isola

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A Taxi Driver Helped a Rich Woman… What She Did Next Changed His Life

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