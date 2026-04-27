Viaggiare insieme iscrizioni aperte per le gite di più giorni alla scoperta delle bellezze d' Italia

Sono aperte le iscrizioni per le nuove gite di più giorni organizzate dall’Ufficio Turismo sociale del Comune di Verona. Le escursioni sono dedicate a visitare diverse località italiane, con l’obiettivo di scoprire il patrimonio artistico e paesaggistico del paese. Le iniziative si rivolgono a chi desidera viaggiare in compagnia, vivendo esperienze culturali e sociali durante il percorso. Le gite si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi.

Ripartono le gite culturali di più giorni organizzate dall’Ufficio Turismo sociale del Comune di Verona, pensate per offrire esperienze di viaggio all’insegna della scoperta, della socialità e della valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico italiano. Le iscrizioni sono state aperte.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Alla scoperta delle bellezze del territorio: tornano le giornate Fai di primavera 15° Historic Rally delle Vallate Aretine: aperte le iscrizioni alla gara di aperturaLe fasi di iscrizione alla gara resteranno aperte fino al termine ultimo di venerdì 20 febbraio. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Viaggiare insieme, iscrizioni aperte per le gite di più giorni alla scoperta delle bellezze d'Italia; Verona, tornano le gite culturali Viaggiare insieme 2026: iscrizioni dal 24 aprile; PERÙ HUAYHUASH: un trek di spettacoli naturali a 4.000 m. Iscrizioni aperte; ‘VIAGGIARE INSIEME 2026’. Cesenatico Insieme. Iscrizioni aperteIl centro sociale Cesenatico Insieme è una delle realtà più importanti nell’ambito delle attività di volontariato in riviera. Sono ancora aperte le iscrizioni e la segreteria riceve tuttora per il ... ilrestodelcarlino.it Viaggiare insieme conviene davvero! Con lo Sconto Mini Gruppi più siete, più risparmiate: Con almeno 8 persone hai il 50% di sconto sulla quota iscrizione Con almeno 12 persone lo sconto è del 100% sulla quota iscrizione Perfetto per partire con ami - facebook.com facebook