La Regione Lombardia ha riconosciuto 43 nuove attività storiche in Brianza, tra cui mobilifici, negozi di arredamento, bar, colorifici, macellerie, negozi di abbigliamento e tappezzerie nautiche. Questo riconoscimento mira a valorizzare il commercio, la tradizione e l’identità del territorio. Le attività sono state selezionate per la loro storicità e presenza sul mercato, contribuendo a preservare il patrimonio commerciale locale. La decisione riguarda aziende di diversa tipologia e dimensione.

Tanti mobilifici e negozi di arredamento, ma anche bar, colorifici, macellerie, negozi di abbigliamento e tappezzeria per la nautica. In Brianza sono 43 le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, per valorizzare commercio, tradizione e identità del territorio. "Parliamo di negozi, botteghe, locali e imprese che da anni sono punti di riferimento per le comunità e contribuiscono a mantenere vivo il commercio di vicinato, i centri storici e l’identità locale – commenta Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione – custodiscono storia, tradizioni e un saper fare tramandato di generazione in generazione. Dietro ogni insegna storica ci sono famiglie, lavoro, sacrificio e un legame profondo con il territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quelle botteghe che ce l’hanno fatta. La Regione Lombardia riconosce quarantatré nuove attività storiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Super, storia di supereroi che non ce l’hanno fatta al Teatro Golden

Leggi anche: Orgoglio milanese a Palazzo Marino: 36 nuove "Botteghe Storiche" premiate dal Comune

Temi più discussi: Quelle botteghe che ce l’hanno fatta. La Regione Lombardia riconosce quarantatré nuove attività storiche; Attività storiche: Regione Lombardia ne riconosce altre 466; Negozi storici, 61 nuove imprese hanno ottenuto il marchio da Regione Lombardia; Como celebra 32 nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia.

DESENZANO - Nella nuova sessione del Registro regionale di Regione Lombardia sono state inserite 104 nuove Attività Storiche, aggiornamento che consolida il primato della provincia di Brescia con 791 attività storiche e porta il totale lombardo a 4.943 imp x.com

Quelle botteghe che ce l’hanno fatta. La Regione Lombardia riconosce quarantatré nuove attività storicheCorbetta: Parliamo di negozi, locali e imprese che da anni sono punti di riferimento per le comunità. Andros Abbigliamento: Qualità, stile e servizio hanno fatto di noi un’icona dell’eleganza nel c ... ilgiorno.it

Botteghe e negozi storici, Cremona festeggia 25 nuovi riconoscimentiDal Cremasco al Casalasco, passando per il capoluogo, imprese di lunga tradizione entrano nell’albo regionale dedicato alle realtà che hanno saputo attraversare generazioni e cambiamenti ... laprovinciacr.it