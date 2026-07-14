Quelle botteghe che ce l’hanno fatta La Regione Lombardia riconosce quarantatré nuove attività storiche
La Regione Lombardia ha riconosciuto 43 nuove attività storiche in Brianza, tra cui mobilifici, negozi di arredamento, bar, colorifici, macellerie, negozi di abbigliamento e tappezzerie nautiche. Questo riconoscimento mira a valorizzare il commercio, la tradizione e l’identità del territorio. Le attività sono state selezionate per la loro storicità e presenza sul mercato, contribuendo a preservare il patrimonio commerciale locale. La decisione riguarda aziende di diversa tipologia e dimensione.
Tanti mobilifici e negozi di arredamento, ma anche bar, colorifici, macellerie, negozi di abbigliamento e tappezzeria per la nautica. In Brianza sono 43 le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, per valorizzare commercio, tradizione e identità del territorio. "Parliamo di negozi, botteghe, locali e imprese che da anni sono punti di riferimento per le comunità e contribuiscono a mantenere vivo il commercio di vicinato, i centri storici e l’identità locale – commenta Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione – custodiscono storia, tradizioni e un saper fare tramandato di generazione in generazione. Dietro ogni insegna storica ci sono famiglie, lavoro, sacrificio e un legame profondo con il territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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