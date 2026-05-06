Super storia di supereroi che non ce l’hanno fatta al Teatro Golden

E se sul palco approdasse improvvisamente un team di simpatici supereroi? Lo spazio culturale del Teatro Golden apre le porte al nuovo spettacolo "Super", con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico e la partecipazione straordinaria di Gianni Ferreri, pronti a.🔗 Leggi su Romatoday.it

Clint Eastwood : De western star à maître d’Hollywood - Documentaire Artistes - MDW

Notizie correlate

Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risate. Al via il debutto di “Super”Dal 7 al 17 maggio 2026 Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico, Gianni Ferreri in Super con Enzo Casertano, Beatrice...

Eroi in pensione e risate spaziali: al Teatro Golden arriva SuperCosa: Lo spettacolo teatrale Super, una commedia brillante sui supereroi decaduti.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Al Teatro Golden di Roma alla scoperta dei supereroi che non ce l'hanno fatta con lo spettacolo Super, per un pieno di risate; I Supereroi arrivano al teatro a Roma.

Al Teatro Golden di Roma alla scoperta dei supereroi che non ce l'hanno fatta con lo spettacolo Super, per un pieno di risateCi sono i superoi che tutti conosciamo e poi ci sono quelli che non ce l'hanno fatta. Sul palco del Teatro Golden arrivano proprio loro, un team di simpatici personaggi pronti a dare vita ... ilmessaggero.it

Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risateE se sul palco approdasse un team di simpatici supereroi? Lo spazio culturale del Teatro Golden apre le porte al nuovo spettacolo Super ... ilmetropolitano.it

Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risate. Al via il debutto di "Super" con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico, Gianni Ferreri - facebook.com facebook