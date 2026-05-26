Orgoglio milanese a Palazzo Marino | 36 nuove Botteghe Storiche premiate dal Comune

Milano celebra i suoi storici punti di riferimento del commercio e dell'artigianato locale. Lunedì mattina, nella prestigiosa Sala Alessi di Palazzo Marino, il sindaco Giuseppe Sala e l'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro, Alessia Cappello, hanno consegnato il riconoscimento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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