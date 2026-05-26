L’ex sindaco e senatore ha espresso preoccupazione per le spese legate a un progetto artistico e per i rapporti con altri enti. Ha evidenziato che le spese sono un punto di attenzione e ha sottolineato le difficoltà nei rapporti con alcune istituzioni. La sua posizione si inserisce in un contesto di tensioni tra le figure politiche e gli enti coinvolti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui soggetti o sui numeri relativi alle spese.

La carota e il bastone. Sono anni che l’ex sindaco e senatore Massimo Mallegni adotta questo stile da quando è diventato sindaco Alberto Giovannetti. Da una parte i complimenti per questo o quel progetto, poi sbuca sempre la frecciatina al curaro. Il Museo Mitoraj, che aprirà i battenti il 6 giugno, non fa eccezione: Mallegni, passato a Fratelli d’Italia dopo 30 anni in Forza Italia (di cui fa parte Giovannetti), rivendica l’idea del museo, si congratula con la giunta ma le tira le orecchie per alcune questioni. "L’idea – scrive – nacque durante la campagna elettorale. Pensammo che Pietrasanta dovesse donarsi di un luogo unico capace di custodire e valorizzare il rapporto straordinario che la città aveva costruito negli anni con Mitoraj. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mallegni avverte su Mitoraj: "Mi preoccupano le spese. E i rapporti con altri enti"

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