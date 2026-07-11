Fratelli d’Italia presenterà un esposto in Procura riguardo ai rapporti tra il conduttore di Report e il faccendiere pregiudicato. L’atto si concentra su presunti condizionamenti dei servizi del programma televisivo. La decisione è stata comunicata da fonti parlamentari, dopo che il quotidiano ha anticipato la notizia. Nessun dettaglio sulle accuse o sulle prove, ma l’attenzione resta alta sulla vicenda.

Fratelli d’Italia si prepara a presentare un esposto in Procura su Sigfrido Ranucci e i suoi rapporti con il faccendiere pregiudicato Valter Lavitola. La notizia, anticipata dal Messaggero, è stata confermata da fonti parlamentari. A quanto riferisce il quotidiano romano, la denuncia riguarda in primis le parole del dirigente Rai Paolo Corsini – vicino a FdI – riportate da Repubblica e Corriere, poi smentite in parte dall’interessato: “So che chi aveva un problema con Report spesso andava da Lavitola. Quando è uscito il nome di Lavitola ho subito pensato che ci fosse qualcosa di strano dietro “, ha detto il direttore degli Approfondimenti del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova mossa di FdI contro Ranucci: esposto ai pm sui rapporti con Lavitola. “Condizionavano i servizi di Report”

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