Un'ipotesi di cambio in panchina per la nazionale di calcio coinvolge l’allenatore spagnolo, noto per il suo lavoro a livello internazionale. La possibilità di vederlo guidare la squadra azzurra durante le competizioni ufficiali non è stata confermata e resta considerata improbabile. La discussione riguarda esclusivamente voci di mercato e speculazioni, senza annunci ufficiali o conferme di eventuali accordi.

L’idea di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale di calcio appartiene, a prima vista, alla categoria dei sogni proibiti, quelli sudati, da ombrellone. Una tesi condivisibile. Che c’azzecca il mister più rivoluzionario degli ultimi venti anni con lo stantio pallone italico? Come si convince uno abituato alle traboccanti tasche degli sceicchi a lavorare per un movimento che non sa salvare e ammodernare un monumento come il Meazza? Eppure, incastrando i tasselli di uno scenario federale in profonda trasformazione, quel miraggio comincia ad assumere i contorni di un’architettura ambiziosa, al limite dell’utopia, segno che da qualche parte c’è ancora un’Italia che sa sognare, un’Italia che fa perché le era stato detto che era impossibile fare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Liberoquotidiano.it - Quel Pep Guardiola di mezza estate per un'Italia che sa ancora sognare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GUARDIOLA alla BOBOTV parla di MAZZONE a BRESCIA!

Notizie e thread social correlati

Pep Guardiola CT dell'Italia con l'aiuto di Puma? A che cifre viaggia e quanto è davvero fattibile per la FIGCNegli ultimi giorni si sono diffuse voci su un possibile accordo tra il tecnico catalano e la federazione italiana di calcio, con il supporto di Puma.

Pep Guardiola CT dell'Italia? A che cifre viaggia e quanto è davvero fattibile economicamente per la FIGCNegli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile cambio sulla panchina della nazionale italiana, con il nome di un noto tecnico catalano che...

Temi più discussi: Quando Maldini sognava di lavorare con Guardiola: 'Ma vorrei essere io a chiamarlo'; Italia, parte la caccia al nuovo ct: il sogno Guardiola passa attraverso l'amicizia con Maldini; Quando Maldini confidò: Mi piacerebbe dire a Guardiola: 'Pep perché non vieni con me'; TRIBUNA.COM * SERIE A: MALDINI E GUARDIOLA, QUEL RETROSCENA DEL 2018 CHE ALIMENTA IL SOGNO ITALIA: VORREI CHIAMARLO IO.

Dopo la nomina a direttore tecnico, Paolo Maldini sta già programmando il futuro della Nazionale italiana. Il dt sta lavorando su un grande nome per il ruolo di ct: Pep Guardiola. Un obiettivo complicato, ma per il quale si farà ugualmente un tentativo x.com

Ct Italia, ipotesi Pirlo: Malagò e la verità su Guardiola ct, la battuta di ManciniL'ex centrocampista di Milan e Juve è il nome nuovo per la panchina azzurra. Perde quota Conte, Mancini aspetta una chiamata, il presidente Malagò deciderà con Maldini e Leonardo ... sport.virgilio.it

Ct Italia, è sfida Guardiola Mancini: il ruolo di Maldini, Wikipedia, e la rinuncia necessaria (e dovuta) di Pep e MancioLe motivazioni che potrebbero spingere lo spagnolo e l'ex commissario tecnico campione d'Europa 2020 a sedere sulla panchina azzurra nonostante il budget risicato a disposizione della FIGC ... sport.virgilio.it