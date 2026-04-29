Nella notte di lunedì, nel cimitero di Argenta, si è verificato un nuovo furto di rame. I malviventi sono entrati nell’area e hanno portato via materiali metallici, causando anche danni alle strutture. Si tratta dell’ultimo di una serie di episodi simili avvenuti nella zona, con ladri che hanno colpito più volte nel corso degli ultimi mesi. La polizia sta indagando per identificare gli autori di questi attacchi.

Ennesimo furto di rame al cimitero di Argenta. La notte di lunedì l’ultimo blitz dei ladri nella struttura di via Matteotti i quali, dopo essere passati da un cancello laterale, hanno preso di mira una ventina di cappelle gentilizie e loculi, facendo incetta di grondaie e pluviali realizzati col prezioso metallo rosso. I banditi hanno dovuto accontentarsi, tanto per usare un eufemismo, dei canali di raccolta e scarico dell’acqua piovana. Li hanno smontati dai tetti già privi delle coperture in rame razziate in precedenti colpi, a segno tra Natale e Capodanno. La refurtiva, poi, era stata abbandonata e recuperata nelle vicinanze. Rubate anche statuette in bronzo o portalampade votive, strappate o prese addirittura a calci per smurarle insieme ad altri oggetti ornamentali posti sulle tombe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri senza cuore nel cimitero. Furti di rame e raid vandalici

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