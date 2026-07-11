Nella zona di via Albergati e via Hercolani a Medicina, sono stati registrati diversi furti di auto, alcuni dei quali avvenuti dopo precedenti furti in abitazioni. I residenti segnalano un aumento dei furti e si manifestano timori tra la popolazione. La polizia sta indagando sugli episodi, ma non sono stati ancora individuati i responsabili. La situazione ha generato preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Medicina (Bologna), 11 luglio 2026 – Non c’è pace per chi abita dalle parti di via Albergati e via Hercolani a Medicina. Nella medesima zona in cui giovedì sera un gruppo di malviventi si era introdotto in un paio di abitazioni, episodi simili si sono ripetuti anche questa settimana: lunedì e nella notte tra giovedì e ieri, quando i ladri hanno messo nel mirino anziché le abitazioni le automobili parcheggiate in strada e vicino alle case. Alle 2.30 della notte infatti i ladri sono tornati nella zona già colpita nei giorni scorsi e hanno forzato gli sportelli di diversi veicoli. Stando a quanto trapela i malviventi questa volta non sarebbero riusciti a mettere le mani su nulla di valore che fosse custodito negli abitacoli, lasciandosi alle spalle dunque solo danni e tanta, tantissima paura per chi vive nella zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri senza freni a Medicina: auto nel mirino dopo i furti in abitazione. Il grido dei residenti: “Abbiamo paura”

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