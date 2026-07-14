quanto ha guadagnato davvero sinner vincendo wimbledon

Jannik Sinner ha vinto 3,6 milioni di sterline, circa 4,2 milioni di euro, per la sua vittoria a Wimbledon. È la seconda volta consecutiva che si aggiudica il titolo.

Jannik Sinner, campione di Wimbledon per la seconda volta consecutiva, si è assicurato il primo premio di 3,6 milioni di sterline, equivalenti a 4,2 milioni di euro. È l'assegno più ricco nella storia del torneo, dopo che l’All England Lawn Tennis Club ha aumentato del 20% il montepremi di questa edizione. Ma quanto guadagna davvero il numero 1 del mondo dall’esaltante cavalcata conclusa con la vittoria in finale su Zverev? Quando si parla di prize money, ci si riferisce sempre a importi lordi: i tennisti sono tenuti a pagare le imposte nel Paese in cui disputano il torneo. Nel caso di Wimbledon, il fisco britannico è particolarmente esigente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Jannik and his mini me

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