Quantità minori ma prezzo invariato | come funziona la shrinkflation e come difendersi
In negozio, i prodotti alimentari mostrano confezioni più piccole ma con lo stesso prezzo di sempre. La shrinkflation consiste nell’aumentare le dimensioni di un prodotto mantenendo invariato il costo, riducendo così la quantità reale acquistata. Questo fenomeno riguarda snack, bevande e altri beni di consumo di uso quotidiano. Le confezioni si restringono senza variazioni di prezzo, rendendo più difficile per i consumatori notare la riduzione delle quantità.
Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più un fenomeno che incide in modo silenzioso ma significativo sul potere d’acquisto delle famiglie: la shrinkflation. La shrinkflation (o “sgrammatura”) è una pratica commerciale sleale in cui i produttori riducono le dimensioni o il peso di un prodotto lasciando il prezzo invariato. Dal 15 luglio dovrebbero prendere il via le nuove disposizioni contro la shrinkflation, ma le norme, appaiono poco incisive: in base al decreto del Mimit, infatti, scompare l’obbligo per i produttori di indicare in etichetta la dicitura “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità”, sostituito con un sistema di comunicazione lungo la filiera commerciale che coinvolge distributori e rivenditori sia fisici sia online. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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