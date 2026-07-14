Quantità minori ma prezzo invariato | come funziona la shrinkflation e come difendersi

Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più un fenomeno che incide in modo silenzioso ma significativo sul potere d’acquisto delle famiglie: la shrinkflation. La shrinkflation (o “sgrammatura”) è una pratica commerciale sleale in cui i produttori riducono le dimensioni o il peso di un prodotto lasciando il prezzo invariato. Dal 15 luglio dovrebbero prendere il via le nuove disposizioni contro la shrinkflation, ma le norme, appaiono poco incisive: in base al decreto del Mimit, infatti, scompare l’obbligo per i produttori di indicare in etichetta la dicitura “Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità”, sostituito con un sistema di comunicazione lungo la filiera commerciale che coinvolge distributori e rivenditori sia fisici sia online. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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