Milka assottiglia di un millimetro le barrette di cioccolato ma il prezzo sale | per il tribunale di Brema è shrinkflation

Il tribunale regionale di Brema ha condannato la società produttrice di cioccolato per aver ridotto di circa un millimetro lo spessore delle sue barrette senza modificare il prezzo. La decisione si basa sull'accertamento che questa pratica, nota come shrinkflation, ha ingannato i consumatori, che hanno acquistato confezioni apparentemente uguali ma con un peso inferiore del 10 per cento rispetto al passato. La sentenza stabilisce che le aziende non possono nascondere tali variazioni.

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Milka finisce sotto accusa per le sue barrette “dimagrite”. Il Tribunale regionale di Brema ha condannato il produttore Mondel?z per shrinkflation, stabilendo che i consumatori non possono essere tratti in inganno da confezioni identiche che nascondono una riduzione del peso del 10 per cento. La causa, nata dalla denuncia dell’ufficio tutela consumatori di Amburgo, evidenzia un aumento di prezzo occulto di oltre il 48 per cento. Stesso imballaggio, ma quasi il 30% di prodotto in meno. Sin dallo scorso 2025, i consumatori avevano cominciato a riscontrare dei cambiamenti nelle tavolette messe in commercio da Milka, azienda storica nel settore della produzione di cioccolata.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aggredisce il vigilante per poche barrette di cioccolatoManette per un 39enne di origine libica, senza fissa dimora, accusato di tentata rapina aggravata. Uova di Pasqua più piccole e costose, la shrinkflation colpisce il cioccolatoUn sondaggio dell’Istituto Piepoli commissionato da Udicon ha rilevato che buona parte degli italiani ha percepito un aumento molto significativo dei...