Il 31 maggio, giorno della scomparsa di Peppino di Capri, molti politici di diverse forze hanno ricordato il cantante con messaggi di apprezzamento. La sua canzone dedicata ai migranti, con il verso “Dobbiamo darci una regolata…”, è stata citata come esempio di impegno sociale. Entrambe le parti politiche hanno espresso riconoscimento per il suo contributo artistico, unendo il loro apprezzamento oltre le divisioni ideologiche.

Il ricordo di Peppino di Capri, n el giorno della sua scomparsa, aveva trovato la politica per una volta concorde, bipartisan, con tributi al suo talento e alla sua carriera arrivati sia da destra che da sinistra. M a in pochi, sui giornali, hanno ricordato quella strana simpatia tra il cantante partenopeo e il leghista Matteo Salvini, che fu al centro anche di un divertente sketch di Massimo Troisi, che per la verità faceva riferimento a una passione segreta di Umberto Bossi per le canzoni dell’artista meridionale. Ma sull’attualissimo tema dell’immigrazione, nonostante Peppino di Capri avesse portato a Sanremo un brano sul fenomeno, l a sua posizione politica espressa nel 2019 aveva sollevato grandi polemiche a sinistra, che si ritiene la depositaria del “verbo” dei cantanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Quando Peppino di Capri le cantò alla sinistra sui migranti: “Dobbiamo darci una regolata…”

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