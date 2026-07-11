È morto Peppino di Capri aveva 86 anni L' ultimo show l' estate scorsa quando cantò a sorpresa sulla sua isola

Da napoli.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduto a 86 anni Peppino Di Capri, dopo una lunga malattia. L’artista ha passato gli ultimi momenti sulla sua isola, dove aveva tenuto il suo ultimo concerto l’estate scorsa, sorprendendo il pubblico con una performance accompagnato dalla band Capri Rockers, guidata dal figlio. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una delle voci più riconoscibili di Napoli.

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Si è spenta una delle grandi voci di Napoli. Peppino Di Capri è morto oggi a 86 anni dopo una lunga malattia nella sua amata isola. Proprio qui, l'estate scorsa, l'ultimo regalo al suo pubblico, quando cantò a sorpresa accompagnato dalla band Capri Rockers, capitanata dal figlio Edoardo Faiella. Per oltre sessant'anni è stato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana. Con il suo pianoforte, la voce da crooner e un'eleganza mai esibita, ha accompagnato l'Italia dal boom economico agli anni Duemila, contribuendo come pochi altri a trasformare la canzone napoletana in un linguaggio pop capace di parlare al mondo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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