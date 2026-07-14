Chissà se Harry Kane a volte ripensa a quel consiglio di Diego Maradona. E se ci ripenserà anche domani, nella sfida della sua Inghilterra proprio contro l'Argentina. Il 22 ottobre del 2017 Diego e Harry si incontrarono a Wembley prima di una partita di Premier League del Tottenham contro il Liverpool. In quel periodo Wembley era lo stadio casalingo degli Spurs, che attendevano la fine della costruzione del nuovo impianto. Maradona arrivò a Londra perché il giorno seguente avrebbe partecipato alla cerimonia dei Fifa Best Awards e con lui c’era Osvaldo Ardiles, argentino e ambasciatore del Tottenham in quanto amatissimo ex giocatore del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando Maradona insegnava a Kane: "Ecco come devi calciare"

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