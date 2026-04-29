L’attuale allenatore della nazionale maltese ha lavorato come assistente di un ex allenatore di calcio e ha raccontato alcuni aneddoti sul suo passato. Ricorda che durante le pause pranzo si sedeva accanto a un calciatore e gli prendeva il cibo, mentre in riunione, quando un altro giocatore si addormentava, gli lanciava il telecomando. Questi episodi sono stati condivisi in un’intervista, offrendo uno sguardo sul suo rapporto con i colleghi di allora.

Il motto che l’ha accolto sull’isola ne racconta il percorso: “Virtute et Constantia”. “Coraggio e costanza”. Lo dicono a Malta, la nuova casa di Emilio De Leo, c.t. della nazionale maltese cresciuto ascoltando i consigli di Sinisa Mihajlovic. “Ho imboccato la terza via della mia vita”, ci racconta. Nella prima, lontana vent’anni, studiava giurisprudenza e parlava di tattica su Internet. Nella seconda, più recente, ha accompagnato Sinisa per dieci anni in tutta Italia. Ora prosegue da solo. Prima di sbarcare a Malta è stato fermo tre anni: come mai? “Avevo bisogno di prendermi del tempo. Nel frattempo, ho avuto dozzine di proposte, sia come primo sia come vice.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Leo: "Mihajlovic ci insegnava il valore della fragilità. E quando Eto'o gli presentò due mogli..."

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