Se il naso gocciola durante i pasti, potrebbe trattarsi di rinite gustativa, non di raffreddore o allergia. Questo disturbo si manifesta con una produzione eccessiva di muco in risposta a determinati cibi, senza altri sintomi influenzali o allergici. La condizione può verificarsi anche in assenza di raffreddore o allergie conclamate. Non ci sono farmaci specifici, ma è importante consultare un medico per una diagnosi corretta e un eventuale trattamento.

Un piatto invitante, il profumo delizioso che si solleva e le ghiandole salivari già a pieno regime. Poi basta un boccone, magari molto caldo, saporito o piccante, perché inizi un fastidioso gocciolamento del naso. La secrezione compare all’improvviso, limpida e acquosa, ma non compaiono né febbre né sintomi da raffreddore. E quando ci si alza da tavola, tutto torna tranquillo. Niente di preoccupante, spiegano i medici: probabilmente si tratta di rinite gustativa, un disturbo di natura benigna più diffuso di quanto molti potrebbero ritenere. Innanzitutto, è importante sottolineare che la rinite gustativa non è considerata una patologia grave, e di sicuro non rientra tra le classiche riniti allergiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rinite gustativa: ecco cosa devi fare se ti cola il naso quando mangi

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Rinite allergica: i sintomi

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