Un attaccante statunitense potrebbe arrivare alla Juventus, offrendo maggiore profondità e aggressività in attacco. La sua presenza cambierebbe il modo di attaccare della squadra, secondo le analisi di esperti. La sua capacità di muoversi in modo dinamico e di inserirsi tra le linee rappresenta un elemento diverso rispetto ai giocatori già presenti in rosa. La decisione di inserirlo nel reparto offensivo potrebbe influenzare le strategie offensive di Luciano Spalletti.

di Luca Fioretti Lo statunitense garantirebbe profondità e aggressività, ma cambierebbe il modo di attaccare dei bianconeri: l’analisi su Balogun. I l possibile innesto di Folarin Balogun offrirebbe a Luciano Spalletti un terminale offensivo dalle caratteristiche uniche e ben delineate. A differenza di altri profili più duttili, lo statunitense non ama spaziare sulle corsie esterne: sia nel club che in nazionale gioca da prima punta pura. Inserito al centro dell’attacco della Juventus, il classe 2001 diventerebbe il fulcro avanzato della squadra, il riferimento attorno al quale ruoterebbero i trequartisti e le ali per sfruttare i varchi creati dai suoi continui movimenti profondi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Quale sarebbe l’impatto di Balogun alla Juve? Come giocherebbe con Spalletti e perchè può essere il rinforzo giusto

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