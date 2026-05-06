Il club di calcio sta valutando l'acquisto di un difensore coreano, considerato come un'opportunità da non perdere per rinforzare la rosa. La trattativa riguarda un giocatore che attualmente gioca nel campionato asiatico e che potrebbe arrivare in Italia per rafforzare la linea difensiva. La decisione sul trasferimento dipende da incontri tra le parti coinvolte e dall'esito delle negoziazioni.

di Luca Fioretti Kim Juve è un’occasione che la Vecchia Signora non può proprio lasciarsi scappare: perchè sarebbe il rinforzo giusto, l’analisi sul difensore coreano. L’ipotesi di vedere Kim con la maglia della Juventus rappresenta un’opzione che converrebbe indubbiamente a tutte le parti in causa. Il centrale difensivo ha recentemente compiuto 29 anni, trovandosi esattamente nel momento di massima maturazione della sua carriera calcistica. Dopo aver vissuto un’annata clamorosa e indimenticabile a Napoli, conquistando uno storico scudetto, il ragazzo ha deciso di trasferirsi in Germania per vestire la maglia del Bayern Monaco. Tuttavia, la sua esperienza bavarese si è rivelata estremamente complessa, portandolo a smarrirsi e a perdere la continuità di rendimento mostrata in passato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kim Juve è un’occasione che i bianconeri non possono lasciarsi scappare: perchè sarebbe il rinforzo giusto per Spalletti

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