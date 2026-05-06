Kim Juve è un’occasione che i bianconeri non possono lasciarsi scappare | perchè sarebbe il rinforzo giusto per Spalletti

Da juventusnews24.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di calcio sta valutando l'acquisto di un difensore coreano, considerato come un'opportunità da non perdere per rinforzare la rosa. La trattativa riguarda un giocatore che attualmente gioca nel campionato asiatico e che potrebbe arrivare in Italia per rafforzare la linea difensiva. La decisione sul trasferimento dipende da incontri tra le parti coinvolte e dall'esito delle negoziazioni.

di Luca Fioretti Kim Juve è un’occasione che la Vecchia Signora non può proprio lasciarsi scappare: perchè sarebbe il rinforzo giusto, l’analisi sul difensore coreano. L’ipotesi di vedere  Kim  con la maglia della  Juventus  rappresenta  un’opzione  che converrebbe indubbiamente a tutte le parti in causa. Il centrale difensivo ha recentemente compiuto  29  anni, trovandosi esattamente nel momento di  massima maturazione  della sua carriera calcistica. Dopo aver vissuto  un’annata clamorosa  e indimenticabile a Napoli, conquistando uno storico scudetto, il ragazzo ha deciso di trasferirsi in Germania per vestire la maglia del Bayern Monaco. Tuttavia, la sua esperienza bavarese si è rivelata  estremamente complessa, portandolo a smarrirsi e a perdere la  continuità di rendimento  mostrata in passato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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