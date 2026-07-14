Qatar Meloni a Doha alla cerimonia per la scomparsa di Al Thani

Da lapresse.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La presidente del Consiglio italiana ha incontrato a Doha l’emiro del Qatar per esprimere le condoglianze per la morte dell’ex sovrano. L’incontro si è svolto durante una cerimonia in occasione della scomparsa dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata sui dettagli dell’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(LaPresse) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato martedì a Doha l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, per porgere le proprie condoglianze in seguito alla morte dell’ex sovrano, lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Meloni si è recata in Qatar per partecipare alla cerimonia funebre dell’ex emiro, scomparso all’età di 74 anni. Alla cerimonia sono arrivati anche numerosi leader internazionali e del mondo arabo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

qatar meloni a doha alla cerimonia per la scomparsa di al thani
© Lapresse.it - Qatar, Meloni a Doha alla cerimonia per la scomparsa di Al Thani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meloni a Doha per cerimonia funebre dell'Emiro Padre Al Thani

Video Meloni a Doha per cerimonia funebre dell'Emiro Padre Al Thani

Notizie e thread social correlati

Qatar, i funerali dell'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani: l'ultimo saluto a DohaIl Qatar ha celebrato i funerali dell’ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, morto il 12 luglio 2026 all’età di 74 anni.

Leggi anche: Morta l’ex emiro del Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Meloni esprime tristezza.

Temi più discussi: Meloni ai funerali dell’Emiro Padre del Qatar. Ecco perché conta; Meloni stasera vola in Qatar, martedì la cerimonia per la morte di Al Thani; Morto l'ex emiro di Doha Hamad Al-Thani: storico alleato dell'Occidente, disegnò l'attuale Qatar; Meloni in Qatar per la cerimonia in onore del defunto ex emiro al Thani – video.

qatar meloni a dohaQatar, Meloni a Doha alla cerimonia per la scomparsa di Al Thani(LaPresse) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato martedì a Doha l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ... stream24.ilsole24ore.com

qatar meloni a dohaMeloni a Doha per l'ultimo saluto all'ex emiro Hamad Al ThaniLa premier Giorgia Meloni è giunta in Qatar per la cerimonia dell’ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, deceduto a 74 anni. L’evento a Doha, capitale qatariota, ha visto la partecipazione di autorità l ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web