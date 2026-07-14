qatar meloni a doha alla cerimonia per la scomparsa di al thani

La presidente del Consiglio italiana ha incontrato a Doha l’emiro del Qatar per esprimere le condoglianze per la morte dell’ex sovrano. L’incontro si è svolto durante una cerimonia in occasione della scomparsa dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata sui dettagli dell’incontro.

(LaPresse) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato martedì a Doha l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, per porgere le proprie condoglianze in seguito alla morte dell’ex sovrano, lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Meloni si è recata in Qatar per partecipare alla cerimonia funebre dell’ex emiro, scomparso all’età di 74 anni. Alla cerimonia sono arrivati anche numerosi leader internazionali e del mondo arabo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Meloni a Doha per cerimonia funebre dell'Emiro Padre Al Thani

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Giorgia Meloni è giunta nella notte a Doha per una breve visita di Stato e per partecipare alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la morte dell'Emiro Padre del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Rientrerà in Italia nel primo pomeriggio x.com

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