Un cittadino di origini pakistane è stato denunciato presso la Motorizzazione Civile di Macerata dopo essere stato sorpreso a tentare di superare l'esame teorico della patente utilizzando dispositivi elettronici. L'uomo è stato portato al pronto soccorso per accertamenti e successivamente denunciato. La vicenda riguarda un tentativo di truffa durante una prova ufficiale.

È scattata una denuncia presso la Motorizzazione Civile di Macerata, dove un cittadino di origini pakistane è stato sorpreso a tentare di superare l’esame teorico della patente con l’ausilio di dispositivi elettronici. L’uomo, residente a Recanati, è stato segnalato alla Procura della Repubblica per aver cercato di ricevere suggerimenti da remoto durante la prova. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando un funzionario della Motorizzazione Civile di Macerata ha notato un comportamento sospetto da parte di un candidato impegnato nell’esame teorico per la patente di guida. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prova a superare l'esame della patente con un trucco a Macerata, portato al pronto soccorso e denunciato

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Quiz Patente KB: Come Superare l'Esame (Simulazione, Trucchi e Domande Civetta)

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